Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, розповіла, як вона заробляла на свої чотири автомобілі.

За останні п’ять років, як підприємниця, блогерка та концертна директорка, Катерина Репяхова змінила чотири автомобілі. У квітні цього року вона купила помаранчевий Audi Q3 Sportback за 50 тисяч доларів у кредит. Раніше вона володіла двома смарт-автомобілями, які коштували 3 тисячі доларів та 8 тисяч доларів, а також чорною Toyota за 30 тисяч доларів, пише видання Trserial.net.ua.

Катерина Репяхова зізналася в своєму Інстаграм-сторіс, що гроші на смарт-авто вона заробляла як концертна директорка Віктора Павліка. Щодо Toyota, вона витратила кошти, отримані від продажу квартири у Вишневому, яку купила після співпраці з ведучим Дмитром Карпачовим. На купівлю нового Audi вона взяла кредит, а також частково використала гроші від продажу попередньої машини. Також, блогерство приносить Катерині гарний прибуток, що допомагає їй повертати гроші банку за кредит.