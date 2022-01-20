Дружина українського співака, переможця шоу “Голос. Діти” та “Голос країни” Романа Сасанчина Іванна потрапила до лікарні.

Останні декілька днів дівчина жалілася на біль у грудях та високу температуру, яку нічим не могла збити, передає ТСН. Тож молоду маму госпіталізували, аби стабілізувати її стан. Як розповіла Іванна у сторіс своєї сторінки в Instagram, всю у ніч у неї трималася висока температура і трясло.

Обраницю Сасанчина поклали під крапельницю і, як вона розповіла пізніше, лікарям вдалося стабілізувати її стан і наразі її температура 36,6.

Що ж саме з нею сталося і чому знадобилася госпіталізація Іванна обіцяла у подробицях розповісти найближчим часом.

Ну, а поки дружина Сасанчина відновлюється у лікарні, Роман поїхав знайомити доньку з дідусем та бабусею.