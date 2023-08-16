Міський голова Монастириськ Андрій Старух, котрий захищає Україну на передовій, отримав поранення.
Про це він написав на власній сторінці у соцмережі.
Ворог атакував позиції наших бійців безпілотником “Ланцет”.
“Вчора мав другий день народження. Вже вдруге. Російський Ланцет схибив 3 метри. Це нас і врятувало.
Також врятували дії побратима, який перший побачив начинений вибухівкою пікіруючий безпілотник- камікадзе.
Крик ” тікайте” і перший побіг. Це і вивело хлопців із оцепеніння, яке породив шум та вигляд десь так із 30 метрів невеличкого літачка з кількаметровим розмахом крил, який шумно летить на тебе з шаленою швидкістю. Хлопці побігли за ним.
Я був на машині, більше метра над землею,тому не міг з місця побігти геть. Відлік йшов на миті. Встиг лише відхилитися та зробити крок у бік за пакет направляючих. Це мене і врятувало. Більшість “моїх” уламків він забрав на себе.
Дякую всім, хто молиться за наше військо та молився за мене. Метр в бік і було би нам всім набагато гірше.
Дякую лікарям, медперсоналу за професійність та за україномовність. Як каже класик “нічого не марно”.
Хотіла русня мене вполювати. Не вийшло і не вийде. Уламки із спини сподіваюся витягнуть. Дострокових перевиборів не буде. Підлікуюся-насиплю їм ще”, – написав “Мер”.