Міський голова Монастириськ Андрій Старух, котрий захищає Україну на передовій, отримав поранення.

Про це він написав на власній сторінці у соцмережі.

Ворог атакував позиції наших бійців безпілотником “Ланцет”.

“Вчора мав другий день народження. Вже вдруге. Російський Ланцет схибив 3 метри. Це нас і врятувало.

Також врятували дії побратима, який перший побачив начинений вибухівкою пікіруючий безпілотник- камікадзе.

Крик ” тікайте” і перший побіг. Це і вивело хлопців із оцепеніння, яке породив шум та вигляд десь так із 30 метрів невеличкого літачка з кількаметровим розмахом крил, який шумно летить на тебе з шаленою швидкістю. Хлопці побігли за ним.

Я був на машині, більше метра над землею,тому не міг з місця побігти геть. Відлік йшов на миті. Встиг лише відхилитися та зробити крок у бік за пакет направляючих. Це мене і врятувало. Більшість “моїх” уламків він забрав на себе.

Дякую всім, хто молиться за наше військо та молився за мене. Метр в бік і було би нам всім набагато гірше.

Дякую лікарям, медперсоналу за професійність та за україномовність. Як каже класик “нічого не марно”.

Хотіла русня мене вполювати. Не вийшло і не вийде. Уламки із спини сподіваюся витягнуть. Дострокових перевиборів не буде. Підлікуюся-насиплю їм ще”, – написав “Мер”.