Дрони, антени, вантажівку і зарядні станції передала мерія Тернополя захисникам. І це тільки на вихідних

Наші захисники отримали 20 портативних зарядних станцій BLUETTI. Три виносні антени Avenge Angel Big Hulk, квадрокоптер DJI Mavic 3 та відремонтований вантажний автомобіль, спільно з благодійним фондом «Колеса перемоги».

Про це у соцмережах повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Зарядні станції BLUETTI

За його словами, на передовій бракує зарядних станцій, особливо портативних. Тому мерія закупила та відправила військовим портативні зарядні станції BLUETTI.

«На звернення командира військової частини передав 20 портативних зарядних станцій BLUETTI. Я хочу подякувати платникам податків, адже завдяки вам з бюджету міста ми можемо направляти кошти на придбання всього необхідного для наших військових! Обладнання вже служить воїнам на фронті! Бережіть себе! Слава Збройним силам України!», – розповів Сергій Надал.

Дрони та вантажівка для ЗСУ

За словами мера міста, нашим Героям передали три виносні антени Avenge Angel Big Hulk та квадрокоптер DJI Mavic 3.

«Для захисників однієї з військових частин, що створена на базі нашого міста, передав три виносні антени Avenge Angel Big Hulk та квадрокоптер DJI Mavic 3T. Бережіть себе та нехай Ангел Охоронець допомагає вам оберігати нашу Батьківщину!». – повідомив Сергій Надал.

Також зранку 11 грудня на передову вирушив відремонтований вантажний автомобіль.

«Сьогодні зранку передали вантажний автомобіль для захисників. Щиро дякую благодійному фонду «Колеса перемоги», які є надійним партнером, допомагають шукати, привозити та ремонтувати автомобілі для наших військових! Щасливої дороги воїнам! Нехай добре служить вам цей транспорт! Слава Збройним силам України!». – зазначив Сергій Надал.

Нагадаємо

Нещодавно міська рада підписала договір із постачальником на придбання 1500 FPV дронів на суму 18 мільйонів гривень. Це не просто дрони. Це збережені життя наших Захисників. І такі закупівлі будуть продовжувати.