Археологи знайшли цікавий артефакт, що належить до другої частини XVII століття. Це кістяна пластина з портретом, який нагадує зображення паші Ібрагіма Шишмана – “Товстуна”, що захопив і спалив Збараж у 1675 році.

На ринковій площі Збаража, в Тернопільській області, знайдено незвичний артефакт XVII століття. Вчені визначили, що знайдена кістяна пластина з портретом має тюркське походження. Деталі повідомляють Тернополяни.

Як зазначив дослідник Руслан Підставка, у Збаражі не так багато знахідок, які датуються другою половиною XVII століття. “Я, звичайно, не рахую, так званих, “боратинок” (мідних монет – солідів 1659 – 1668 pp.), яких (разом з фальшивими) було відкарбовано близько 1 млрд штук. А тут, майже, витвір мистецтва”, — розповів Підставка.

В одному з будинків на південній стороні ринкової площі Збаража, збудованому приблизно наприкінці XVI століття, знайшли круглу кістяну дощечку з профільним портретом чоловіка у головному уборі, схожому на тюрбан, що чітко вказує на її тюркське походження. Це зображення нагадує ілюстрації паші Ібрагіма Шишмана-“Товстуна”, який захопив і спалив Збараж у 1675 році.

Мистецтвознавці вважають, що ця пластинка могла мати металеву оправу, а творець прикраси, безсумнівно, був вправним і талановитим гравером.

У 1649 році в цих краях були лише татари під проводом Іклам-Герая ІІІ, які в місто так і не увійшли. З іншого боку, в лавах османської армії було 60 000 турецьких вояків Мехмеда IV “Мисливця”, включаючи яничарів, 100 000 татар під проводом Селіма І Герая та 20 000 козаків на чолі з П. Дорошенком.

Саме через це вважається, що знахідка датується періодом Шишмана. Проте, як наголосив дослідник: “Все це пропонується лише, як робоча гіпотеза, тому конструктивні зауваження археологів чи мистецтвознавців тільки вітатимуться”.