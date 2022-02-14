Довірливість жительки Збаразького району обійшлася їй в 14 000 гривень, які вона переказала шахрайці за спасіння своєї доньки від кримінальної відповідальності.

Це один з найпопулярніших видів злочинів, пов’язаних з привласненням коштів шляхом обману. Люди віддають всі грошові кошти та цінності, аби їх рідні «уникнули» криміналу.

Від такого роду афери потерпіла й жителька одного із місцевих сіл 1956 року народження. До жінки зателефонувала невідома, яка представилася адвокатом її доньки. Шахрайка повідомила, що родичка стала винуватцем бійки за що їй загрожує кримінал. Краянка повірила, відправилася в обласний центр й за допомогою терміналу переказала кошти. Вже згодом жінка зрозуміла, що її ошукали, адже зв’язала з донькою, яка спростувала інформацію

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.