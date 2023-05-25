Довго кричав, але ніхто не допоміг: у тернопільській лікарні в муках помер пацієнт

В інфекційному відділенні КНП “Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги” помер пацієнт. Помирав у муках, проте йому ніхто не допоміг.

Про цей випадок повідомляє видання “Терміново” з посиланням на власні джерела.

57-річний чоловік (ім’я та прізвище редакції відомі) лікувався в Інфекційному відділенні з кінця березня з діагнозом “лептоспіроз”. Це дуже важка небезпечна інфекційна хвороба, яка спричиняє ураження печінки, нирок, м’язів та інтоксикаційний синдром, може привести до менінгіту та навіть смерті.

На початку травня його виписали у стабільному стані, але 14 травня чоловіка госпіталізували знову. У ніч з 16 на 17 травня пацієнту стало дуже погано. За свідченнями очевидців, він довго кричав, проте нікого з медперсоналу з якоїсь причини не було поряд. Проте інші пацієнти того ж відділення добре чули крики про допомогу, і покликали медиків. Але було вже пізно – за декілька хвилин пацієнт помер.

У нічну зміну у відділенні повинні чергувати медики, медсестри та санітари. Тому чому ж криків про допомогу ніхто не чув?

Журналістам стало відомо, що рідні померлого висували претензії до лікарів лікарні – у середу під вікнами медзакладу було гучно. Вони звинувачували медиків у ненаданні належної допомоги, яка призвела до смерті їхнього чоловіка та батька.

За коментарями з цього приводу кореспонденти звернулися до речника Головного управління Національної поліції Тернопільської області Сергія Крети та директора КНП «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги» Ярослава Чайківського.

За словами керівника сектору комунікації головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергія Крети, у поліції про цю ситуацію знають.

“У поліції є заява сина померлого. У зв’язку з цим фактом порушене кримінальне провадження за ч. 1. ст 140). Розслідування справи зараз на стадії отримання результатів судово-медичної експертизи. За її результатами, ймовірно, буде створена лікарська комісія, яка визначить, чи належно лікували пацієнта”.

У головного лікаря Лікарні №1 Ярослава Федоровича Чайківського хотіли запитати, у якому стані потрапив до лікарні чоловік, чи були у нього супутні захворювання, і чи буде створена лікарська комісія з визначення правомірності чи не правомірності дій медиків. Секретар приймальні спочатку сказала, що журналістам перетелефонують. Коли через 2 дні не отримали відповіді, то вирішили ще раз зателефонувати. Відповідь секретаря була такою: питання потрібно задавати не директору лікарні, обіцяли з’єднати з заступником. Проте цього так і не сталось. Чому у тернопільській лікарні не хочуть коментувати цієї ситуації, залишається лише здогадуватись.

Довідково

Ч. 1 ст. 140 КПК – невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.