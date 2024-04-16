Довга дорога додому: на щиті повертається боєць з Тернопільщини, котрий загинув майже рік тому

На превеликий жаль, підтвердилася загибель ще одного військового з Тернопільщини, із Почаївської територіальної громади.

Як сповістили у військовій частині, 8 червня 2023 року, в ході виконання бойових завдань,на території Запорізької області загинув молодший сержант Віталій Дмитрович Сімора, 1981 року народження, уродженець села Старий Почаїв. Досі чоловік вважався зниклим безвісти. Про це повідомили у Почаївській міській раді.

Завтра, 17 квітня, близько 13-ї години тіло захисника привезуть на територію Почаївської громади. Траурний кортеж прямуватиме з боку Кременця і зупиниться у Почаєві біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Запорізькій області загинув житель Кременеччини, молодший сержант, командир розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення Василь Анатолійович Сімора. Захиснику було 44 роки.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять нашим Захисникам…