Холодний атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Через його вплив у краї пройдуть дощі, а також відчутно знизяться температурні показники.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними погоду області визначатиме проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу. Буде похмуро, а також не обійдеться без дощів. «Очікується хмарна погода. Пройдуть дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12º тепла, вдень 11 – 16º тепла».

Температурні показники зберігатимуть тенденцію до зниження. А наступного тижня можливий навіть мокрий сніг.

«28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання. Похолоднішає відчутно вже 27-го березня на заході. Температура повітря впродовж 28-29 березня у більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до “мінусів”. В Україну означеними днями планує прибути південний активний циклон з районів Середземномор’я із атмосферними фронтами. Опади циклон принесе справді з півдня, проте випадатимуть вони вже на охолодженій поверхні та охолодженому повітрі, яке заздалегідь прийде в Україну із півночі та північного заходу. Тому дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, ще й подекуди з налипанням мокрого снігу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протримається холоднеча на Тернопільщині майже до кінця березня.