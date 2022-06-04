Дощі дещо охолодять Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, після опадів очікується зниження температурних показників.

Дощі та грози охоплять весь західний регіон та сприятимуть похолоданню. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, значно прохолодніша погода очікується у неділю. Місцями дошкулятимуть пориви вітру. Втім, з понеділка метеорологічна ситуація нормалізується.

«У неділю очікується похолодання. Дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях. Після опадів в цих регіонах похолоднішає. Температура повітря знизиться до +17 +22 градусів. Після опадів знизиться атмосферний тиск».

За попередніми прогнозами, до середини червня на Тернопільщині очікується помірне літнє тепло. Втім, періодично літо нагадуватиме про себе значно вищими градусами. Не оминатимуть регіону й дощі. Все частіше спостерігатимуться справжні літні грози.