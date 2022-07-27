Новий розмір батьківської плати за навчання у двох музичних і художній школах погодили у міській раді.

Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету 27 липня. Воно вступає в дію з першого вересня 2022 року.

– Цим рішенням ми погоджуємо батьківську плату у Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського, музичній школі №2 імені Михайла Вербицького та Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука, – прокоментував Володимир Дідич, заступник міського голови. – З часу останього перегляду розміру батьківської плати суттєво зросла мінімальна заробітна плата та вартість енергоносіїв, тому приводимо вартість навчання у відповідність до формули розрахунку. В середньому вона зросте на 20%.

Відповідно до прийнятого рішення встановлена така плата за навчання: фортепіано, гітара, синтезатор – 430 гривень; баян, цимбали, бандура, сопілка, аккордеон, віолончель, контрабас – 240; скрипка, духові інструменти – 300; домра – 180; саксофон – 360; ударні інструменти – 315; академічний спів – 330; електроінструменти – 370; вокально-хорове відділення – 250; естрадний спів – 430 грвень. У Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука навчання на відділах «Образотворче мистецтво» та «Художнє оздоблення текстилю» коштуватиме 299 гривень в місяць.

У цих закладах діють також пільги для різних категорій населення. Так, звільнені від від батьківської плати: діти, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС; діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС; діти, батьки яких беруть участь в АТО, ООС; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС; діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю; діти із малозабезпечених сімей; діти із багатодітних сімей; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Батьківська плата в розмірі 50% встановлена для учнів, офіційно зареєстрованим місцем проживання яких є Тернопіль та населені пункти, які приєднані до Тернопільської міської територіальної громади та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської міської територіальної громади, а саме: найбільш талановиті діти (2% від загальної кількості учнів) та діти, батьки яких є особами з інвалідністю.