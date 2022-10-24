Повертаючись зі столиці, 51-річний заліщанин вирішив скористатися онлайн-платформою для пошуку автомобільних попутників. Чоловік зізнається, що вперше довелося замовляти таку послугу, тому не думав, шо потрапить на гачок шахраїв.

Замовивши поїздку для себе та двох товаришів, заліщанин мав оплатити 2700 гривень. Хто знайомий з правилами онлайн-платформи, той знає – оплата здійснюється лише тоді, коли послуга надана. У потерпілого зловмисники стали вимагати передоплату. Той з картки перекинув обумовлену суму.

Зрозумівши, що вхопили «жертву» на гачок, шахраї стали видурювати більше грошей. Поставили умову, аби чоловік окремо за кожен квиток перерахував ще по 900 гривень, а отримані 2700 обіцяли повернути. Словом, у результаті – ні поїздки, ні грошей. Загальна сума втрат склала майже 12 тисяч гривень.

Поліцейські звертаються до жителів області бути вкрай обережними, замовляючи товар чи послуги онлайн.