Кошти із бюджету громади на лікування або реабілітацію можуть отримати тернопільські військовослужбовці.

Допомогу виплачуватимуть тим, хто брав чи бере участь у бойових діях, здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та при цьому отримали поранення внаслідок контузії, травми або каліцтва після першого січня 2024 року. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 7 лютого.

Як повідомив начальник управління соціальної політики Віталій Хоркавий, розмір грошової допомоги становить 10 тисяч гривень. Виплачують її один раз. Для отримання фінансової підтримки військовослужбовцям необхідно у відділ звернень, що на вулиці Листопадовій, 6 подати заяву на ім’я міського голови. До неї додати такі документи: копія паспорта громадянина України (заявника); копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника; реквізити рахунку військовослужбовця, відкритого в банківській установі; копія довідки по обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана військовою частиною; копія військового квитка з відміткою про мобілізацію для осіб зареєстрованих на території Тернопільської громади після прийняття рішення виконавчого комітету від 27.12.2023 №1768; копія дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщені особи).