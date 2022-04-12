Масову весняну толоку організували у Шумській територіальній громаді.

Про це повідомив голова ОТГ Вадим Боярський. Допомогли прибирати території переселенці, які тимчасово там проживають.

Харків’янка Олеся Кошельовська приїхала до Шумська місяць тому. Жінка тут займається волонтерською діяльністю. «Сидіти без роботи складно. Тому намагаюся бути в чомусь корисною. Раніше готували печиво для Збройних Сил України. Тепер взялися прибирати парки. Скоро Великдень, хочемо, щоб всюди було красиво».

У толоці взяли участь жителі Шумської громади та переселенці. «Дуже приємно, що багато з вас відгукнулися на заклик до участі в толоці! Щиро дякую, що ви любите Шумщину та вболіваєте за неї! Дякую нашим друзям, що вимушено залишили свої домівки і сьогодні проживають в нашому краї та приєдналися до нас, за спільну працю!

Разом підтримуємо чистоту та порядок в нашій громаді! Все буде Україна!», – зазначив Вадим Боярський.

Додамо, масові прибирання організовують у більшості громад області. Люди готують свої містечка і села до свят і весни.