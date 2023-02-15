Доньки залишилися без батька, онуки – без дідуся: на фронті загинув боєць з Тернопільщини Руслан Вівчарик

Страшна війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини.

При виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок обстрілу, загинув житель села Шманьківчики Руслан Вівчарик, 1973 року народження. Про важку втрату повідомили на сторінці Заводської територіальної громади.

“Він відстоював свободу власної держави. Та, на жаль, не повернувся живим з поля бою російсько-української війни. Залишилися батьки без сина, дружина без чоловіка, дві дочки без батька та троє онуків без дідуся.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати!

Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях”, – ідеться у зверненні громади.

Про чин поховання та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.