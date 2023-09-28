Приємним осіннім теплом і сонцем можна буде насолоджуватися до кінця вересня. А з початком жовтня, за прогнозами синоптиків, на Тернопільщину прийде відчутне похолодання.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 29 вересня буде малохмарно, обійдеться без опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с. Щодо температури повітря, то вночі вона опускатиметься до 7 – 12°, вдень підвищуватиметься до 22 – 27°.

«На 1-ше жовтня вже щось хоч трохи новеньке вимальовується. Прийде атмосферний фронт з дощами – раз! Дихати стане легше – два! Земля нарешті вбере таку потрібну вологу – три! Знизиться до відповідної сезону температура повітря. Щоправда, це більше торкнеться західних областей – але все ж якась зміна синоптичного репертуару. А до кінця вересня повсюди в Україні очікується суха тепла погода з температурою повітря +23 +29 градусів. А з початком жовтня побільшає вологи та поменшає тепла», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, вже з початку жовтня на Тернопільщині похолоднішає. А поки можна насолоджуватися приємним осіннім теплом і сонцем.