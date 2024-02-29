Патрульні дістали кошеня, яке опинилося у пастці.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

“Сьогодні до нас звернулася громадянка та повідомила, що в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок на вулиці Дружби голосно нявкає кіт, оскільки застряг поміж металевого огородження.

Не гаючи часу, інспектори Христина Михайлишин та Іван Солтисяк прибули рятувати пухнастика. Поліцейські, доклавши зусиль, розігнули прути огородження та врятували знесилене кошеня.

Якнайшвидше патрульні доставили тварину до ветеринарної клініки для огляду та надання їй медичної допомоги.

Дякуємо заявниці за небайдужість до життя чотирилапого, та патрульним, які завжди готові прийти на допомогу”, – ідеться у повідомленні патрульних.