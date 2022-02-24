Добровольці з Тернопільщини їдуть, щоб допомогти Збройним силам України. Це бійці 6-ої резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу “Правий Сектор”.

Про це розповів Суспільному голова обласного осередку громадської організації “Правий сектор” Назар Сарабун.

За його словами, скільки чоловіків вирушили захищати Україну не повідомляють, адже це стратегічні дані. Також не кажуть свого маршруту.

“Зараз зібралися всі люди, які вже багато років у війні і знищують ворога. Зараз, маючи загрозу по всій Україні, ми готові працювати, залежно від того, як ми скоординуємося зі ЗСУ. Наш штаб у повній координації з ними. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Все залежить від тактичної ситуації і як вона буде змінюватися. Зараз з кожною годиною все змінюється”, – каже Сарабун.

Серед тих, хто їде захищати країну – Володимир Кобильняк. Чоловік каже, бойового досвіду немає. Вдома в бійця залишилися вагітна дружина та дитина.

“Миряться, плачуть, але нічого тут не поробиш, ми все розуміємо, якщо ми не зупинимо ворога на Сході, на Півдні, на Півночі, ворог вернеться сюди, тоді нас тут вб’ють, або посадять”, – каже Кобильняк.

Поблагословити добровольців прийшов військовий капелан Михайло Забанджала.

“Закликаю все духовенство, всіма способами, хто як може, бо напевно, не всі будуть їхати. Найперше підтримати їх молитвою, бо це є духовний щит, благословенням”, – розповів капелан.

Вирушають бійці від “Дому ветерана”, що на вулиці Злуки. Тут цілодобово працює мобілізаційний центр. Також тут є волонтерський пункт, куди люди можуть приносити гроші, продукти, пальне та спорядження для добровольців. Усі речі сортують волонтери. Сьогодні їх – близько 20-ти.

“Кожен має своє завдання, ми зараз з дівчатами робимо канапки для хлопців, вони будуть з ними відправлятися на завдання. Хтось на підхваті, хтось у магазин бігає”, – каже Горішна.

У парку Шевченка в Тернополі навпроти облдержадміністрації також працює мобілізаційний центр Добровольчого українського корпусу. Там розгорнули намет 6-ої резервної сотні корпусу. Про це розповів працівник відділу забезпечення корпусу Андрій Лесіцький.

“Якщо є добровольці, які хочуть воювати, можуть прийти записатися, з ними проведуть співбесіду, відправлять на базу і там будуть подальші дії. Якщо люди, які хочуть чимось допомогти, то можуть приносити продукти, спорядження, можуть підійти і приносити сюди. При потребі все направляється в наш головний штаб – це “Дім ветерана” на проспекті Злуки”, – розповів Лесіцький.