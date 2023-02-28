До Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ привезли ікону Розп’яття Спасителя із Зарваниці.

Про це Суспільному повідомив священник Ігор Дармограй.

За його словами, ікона перебуватиме у храмі до кінця тижня. Історія ікони Розп’яття Спасителя сягає 1728 року.

“Житель Зарваниці Стефан Долган у полі, дорогою з Дарахова до Зарваниці, помітив “чорну шухляду”, у якій зберігалось зображення сцени розп’яття Ісуса Христа написане на шовку. Стефан забрав святиню додому. Через якийсь час ікону передали до церкви в Зарваниці”, – розповів священник.

“У 1742 році ікона була коронована та визнана чудотворною київським митрополитом та львівським архієпископом Атанасієм Шептицьким. Майже 200 років вона зберігалася в церкві Пресвятої Трійці в Зарваниці і була дуже шанованою. Та під час Другої світової війни ікона зникла. Ймовірно, її таємно перевезли до Львова”, – йдеться у повідомленні на сайті Марійського духовного центру Зарваниця.

“29 березня 2019 року у Ватикані в базиліці Святого Петра Святіший Отець Франциск, Папа Римський поблагословив ікону, а також корону – терновий вінок, і цим жестом відновив її почитання та засвідчив чудотворну силу”, – розповів священник.

“Щиро запрошуємо молитися і жертвувати піст за перемогу України. У перший тиждень Великого посту, щодня о 13:00 в нашому храмі Хресна Дорога та Вервиця”, – каже отець Ігор Дармограй.