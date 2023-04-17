Евакуаційний потяг з тяжкими хворими, які прибули з південно-східних регіонів, зустріли на пероні залізничного вокзалу у Тернополі. Пацієнтів супроводжували медики міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів».

В евакуаційному потязі прибули пацієнти з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями та пораненнями, – розповідає заступниця координатора медичного проєкту «Евакуаційний потяг «Лікарі без кордонів» Альбіна Жаркова. Екстрену допомогу лікарі можуть надати безпосередньо у вагонах, які облаштовані під медичний стаціонар.

«Найчастіше ми привозимо пацієнтів, які потребують тривалого лікування, вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням у своїх лікарнях. Ці лікарні знаходяться близько до лінії фронту. В нас є медичні вагони, які обладнані, як лікарський стаціонар. Є вагон реанімаційний, в цьому вагоні є 5 ліжок, які обладнані моніторами, апаратами ШВЛ, іншим діагностичним і підтримуючим обладнанням».

Загалом Тернопільська область прийняла вже понад 20 евакуаційних поїздів та понад дві сотні пацієнтів з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями, пораненнями різного типу, травмами.