У захисних укриттях Тернополя, які розраховані на велику кількість людей, проводять Інтернет.

Про це повідомив заступник директора департаменту цифрової трансформації області Сергій Вербовий. Жителів краю також просять долучитися до збору обладнання. Зокрема, необхідні маршрутизатори, точки доступу, а також кабелі.

Насамперед Інтернет проводять до укриттів, які розраховані на велику кількість людей. В робочу групу об’єдналися представники усіх провайдерів міста Тернополя.

«Вже проводиться активна робота щодо підключення бомбосховищ до Інтернет-мережі. У першу чергу підключаються бомбосховища, які можуть вмістити найбільшу кількість громадян. Проте є проблема з обладнанням. Ми просимо громадян, якісь спільноти долучитися до пожертвування свого обладнання мережевого, оскільки зараз цього найбільше не вистачає. Зараз найбільше потрібні маршрутизатори і точки доступу. Вітається будь-яке мережеве обладнання», – зазначив Сергій Вербовий.

Люди, які хочуть допомогти, можуть звертатися в департамент цифрової трансформації області. Також створений Телеграм-канал «ІТ Допомога Тернопілля», який об’єднує волонтерів та представників креативного ІТ-кластера.