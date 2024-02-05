До рідного дому назавжди повертається 24-річний Герой, котрий загинув ще минулого року

Чергова жахлива звістка, від якої холоне кров…

Боронячи Україну від московської орди, ще 11 грудня 2023 року загинув уродженець села Біла Чортківського району 24-річний Назар Король. Лише 24 січня цього року завдяки аналізу ДНК вдалось встановити тіло Героя… Тепер, нарешті, він назавжди повертається до рідного дому.

Назара мобілізували до війська 20 червня 2023 року. Останній його бій відбувся майже рівно через пів року. Юнак загинув внаслідок наступально-штурмових дій противника у районі населеного пункту Спірне, що поблизу Бахмута. Для того, щоб встановити тіло Героя, робили аналіз ДНК.

У вівторок, 6 лютого, о 13-й годині тіло полеглого воїна зустрічатимуть у соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові. Чин похорону розпочнеться у середу, 7 лютого, о 14-й годині у родинному домі Героя.