Колектив Тернопільської обласної клінічної лікарні сумує з приводу смерті на 71-ому році життя колеги, лікаря вищої категорії з багаторічним стажем Яківчука Ярослава Яковича.

Про це повідомляють на сторінці лікарні у соцмережі.

“Ярослав Якович віддав усе своє життя медицині і значну його частину – 35 років роботі у нашій лікарні, де працював лікарем-сексопатологом в обласній консультативній поліклініці.

Усі ми знали його як відповідального, щирого, відданого своїй професії лікаря, який до останніх днів консультував та допомагав пацієнтам.

Щирі співчуття колегам, які працювали з ним пліч-о-пліч, рідним та близьким Ярослава Яковича.

Вічна пам’ять та спокій його душі…”, – з сумом повідомляють колеги лікаря.