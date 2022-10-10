До 15 жовтня у всіх закладах освіти Тернопільщини буде запроваджено дистанційну форму навчання.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

– Відбулася нарада з Міністром освіти і науки щодо форми навчання, яка має бути до кінця цього тижня, – каже Ольга Хома. – Усі заклади освіти будь-якого типу та форми власності переходять на дистанційну форму навчання до 14 жовтня включно. Це стосується всіх закладів: дошкільної, загальної середньої, професійної, передфахової вищої та вищої освіти, а також закладів позашкільної освіти. Усі батьки мають відповідально віднестися до життя та здоров’я своїх дітей і забезпечити їм вдома дистанційну форму навчання.

Як зазначають в обласній військовій адміністрації, більшість шкіл області 10 жовтня не розпочинали навчальний процес через повітряну тривогу. Ті діти, які встигли вийти на навчання перебували в укриттях закладів освіти. Після закінчення тривоги їх забрали додому.

Голова ТОВА Володимир Труш під час брифінгу повідомив, що до кінця цього тижня діти навчатимуться онлайн. Чи відновлять очне навчання наступного тижня залежить від ситуації в області та країні.