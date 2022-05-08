7 травня у Тернополі на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка висадили квіткові композиції напередодні відзначення свята Дня матері. Міський голова Тернополя Сергій Надал також взяв участь у цій символічній екологічній акції.

Всього 150 бегоній та 80 жоржин було посаджено на квітковій клумбі. Незабаром вони розцвітуть та будуть радувати тернополян та гостей міста впродовж літа.

«Кожного року у травні в Україні та світі відзначають День матері. На жаль, цьогоріч масові святкові заходи ми не можемо проводити, у зв’язку з тим, що в країні запроваджено воєнний стан. Проте маленькі локальні заходи будуть у місті, їх присвятять усім матерям України, – зазначає Сергій Надал. – Сьогодні це символічний захід, адже висадження квітів проводять і тернопільські мами, і ті, хто приїхав у наше місто зі Сходу та Півдня України, а також матері, чиї діти загинули, захищаючи Україну від російського окупанта. Бажаю всім нашим найдорожчим мамам міцного здоров’я, нехай ваші діти стають такими, якими ви хочете їх бачити, а ця клумба буде символом Перемоги».