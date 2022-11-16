До десяти градусів морозу: на Тернопільщині очікують різке похолодання

Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов.

За прогнозами синоптиків, протягом 17-18 листопада в Україну прийдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг із короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

На дорогах очікується ожеледиця та поступове зниження температури до 1-6° морозу, а на вихідні — місцями до 8-10° морозу.

Просимо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов!