На Тернопільщині завершився перший етап перереєстрації для участі в мультипредметному тесті.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. З 21 квітня необхідно ще раз підтвердити участь та вказати населений пункт здачі іспиту.

«У першому етапі діти підтвердили свою участь в основній сесії мультипредметного тесту. З 21 квітня по 7 липня вони мають ще раз перереєструватися або підтвердити участь у мультипредментному тесті, вказати населений пункт, де вони хочуть здавати це тестування. Це не є так складно, але діти мають контролювати, що етап перереєстрації завершується і вони можуть не встигнути або забути. Тому хочу наголосити, що є ще один етап тестування або додаткової сесії, реєстрація на нього триватиме з 8 по 12 липня, обирати пункт тестування, де вони будуть здавати мультипредметний тест, буде з 1 серпня по 10 серпня. Щодо кількості учасників, поки що невідомо, адже ми маємо розуміти, що територія Тернопільської області дає можливість сюди зареєструватися будь-кому», – розповідає Ольга Хома.

На Тернопільщині готують 21 пункт тестування. У кожному з них будуть облаштовані укриття. Туди переміщатимуться абітурієнти і вчителі під час повітряної тривоги.