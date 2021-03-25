Для представників цієї професії на Тернопільщині завжди є робота

Понад 15 тисяч гривень готові платити водіям на Тернопільщині. Місцеві підприємці потребують кермувальників легкових, вантажних автомобілів, тролейбусів, навантажувачів, водіїв–інструкторів.

Як повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська, потреба у водіях у весняно-літній період загострюється. Конкуруючи за фахівців, роботодавці збільшують пропоновану зарплату.

“Можливість працевлаштування водієм різних автотранспортних засобів – цілком реальна, адже на ринку праці Тернопільської області попит на цих фахівців існує постійно. Зараз роботодавці краю мають 69 вакансій: водіїв легкових, вантажних автомобілів, тролейбусів, навантажувачів, водіїв–інструкторів, інструкторів з індивідуального навчання водінню та ін. Своїм працівникам вони готові платити до 15800 гривень. Потрібні водії, які мають права категорій «В», «С», «E», «Т», «Д», вміють керувати транспортними засобами за різних дорожніх умов; знають і дотримуються правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу, вміють забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу”.

У разі відсутності водійських прав, служба зайнятості може спрямувати на навчання. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії і посвідчення на право водіння. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.