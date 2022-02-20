Кваліфікаційний вишкіл для охочих вступити до Пласту організували у селі Скоморохи Тернопільського району.

Сюди приїхали юнаки та дівчата з віддалених куточків області. Вони вправлялися у різних видах спорту, а також знайомилися із принципами національно-патріотичного виховання.

Вишкіл триватиме протягом двох днів. Подію організували, щоб допомогти молоді знайти правильні життєві орієнтири. “Ми приїхали із Заліщиків. Хочемо долучитися до такої гарної організації як “Пласт”. Зараз складний час, усім потрібно об’єднуватися. Нам потрібні свідомі та відповідальні громадяни нашої держави, справжні патріоти та лідери. Це дуже важливо. Маленькі кроки можуть принести великі зміни, а це зараз необхідно в Україні”, – зазначив учасник вишколу Олексій Горбатюк.

Вишкіл відбувся в обласному пластовому центрі, що у селі Скоморохи. У приміщенні закладу провели внутрішні роботи та облаштували великий зал для занять.