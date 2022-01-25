Спортивне свято влаштували для курсантів Тернопільського військового коледжу, що знаходиться у Збаражі. Юнаки та дівчата змагалися з бігу, віджимань, перетягування канату, брали участь у конкурсах на ерудицію.

Змагання присвятили Дню Соборності України. Поєдинки відбулися у Збаразькому спорткомплексі військового коледжу. Як повідомив прес-офіцер закладу, заходи проводились з метою розвитку фізичних якостей: сили, витривалості, спритності, гнучкості, для формування навичок та вмінь під час занять з фізичної культури, спорту. Спортивна естафета передбачала біг, віджимання, стрибки в мішках, перенесення картоплини в ложці, перетягування канату, удар м’ячем по воротах з центру поля, а також конкурс на знання, де спортсмени отримували бали за правильні відповіді. На змагання прибули гості, які згодом виступи в ролі журі”.

Начальник коледжу, полковник Вадим Ластовицький привітав учасників та гостей спортивного свята, побажав успішної боротьби та перемоги найсильнішим. Загалом у змаганнях взяли участь 8 команд по 8 учасників в кожній. Переможці отримали грамоти та нагороди.