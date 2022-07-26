Для кого на Тернопільщині є робота: названо ТОП-10 липневих вакансій

На 25 липня у десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників увійшли швачки, водії, продавці, підсобники, слюсарі, перукарі, кухарі, токарі, менеджери, бухгалтери, листоноші; постійною є потреба у лікарях різних спеціалізацій та медсестрах.

За видами економічної діяльності більшість вільних робочих місць були у переробній промисловості, торгівлі, охороні здоров’я, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.

Серед загальної кількості вакансій – 11% із заробітною платою вищою від середньої по області. Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонують лікарям різних спеціалізацій та водіям тролейбуса; 18 тис. грн – начальникам дільниці; по 15 тис. грн роботодавці готові платити керуючим відділеннями банків, менеджерам з постачання та інженерам-технологам, по 12 тис. грн – електромонтажникам силових мереж і електроустаткування, архітекторам та водіям навантажувача.

Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:

“Робота зараз. Державна служба зайнятості”. Чат-бот: @DCZWorkNowBbot або https://t.me/DCZWorkNowBbot. Канал: @DCZWorkNow або https://t.me/worknowdcz .

“Робота на Тернопільщині. “Чат-бот: @work_Ternopil_bot або https://t.me/work_Ternopil_bot. Канал: @work_in_Ternopil_region або https://t.me/work_in_Ternopil_region.

Роботодавці також можуть подати вакансію через Google-форму: http://surl.li/bzqvd; через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/cabinet, звіт 3-ПН про потребу в кадрах.

Шукачі роботи можуть заповнити анкету-резюме за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_-yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/#5134509646.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77).