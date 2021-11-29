Верховний Суд підтримав рішення про накладення штрафу понад 220 тис. грн. на роботодавця з Тернопільщини за використання нелегальної праці.

Про це повідомила речниця управління Держпраці області Галина Климчук. Неоформлені робітники працювали у торгових закладах Бережан продавцями.

15 листопада Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив скаргу фізичної особи-підприємця про скасування рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду без задоволення. За допуск до роботи двох неоформлених працівників роботодавцю доведеться сплатити на користь держави 223 380 грн. “Постанову управління Держпраці про накладення на підприємця штрафу за допуск до роботи двох неоформлених працівників визнаною правомірною. Незадекларованих працівників, які виконували трудові функції на посадах продавців у торгових закладах у місті Бережани, було виявлено та задокументовано під час проведеного інспекційного відвідування у жовтні 2018 року. За використання нелегальної праці, уповноваженою посадовою особою винесено постанову про накладення на роботодавця фінансових санкцій у розмірі 223 380 грн. Вважаючи таке рішення протиправним та необгрунтованим, підприємець оскаржив його до Тернопільського окружного адміністративного суду. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги роботодавця. З цим рішенням не погодилось управління Держпраці та оскаржило його. Восьмий апеляційний адміністративний суд, погодившись з правовою позицією управління Держпраці, скасував рішення нижчестоячого суду. Також законність дій та правомірність постанови доведено у касаційному суді”, – зазначила Галина Климчук.

Нагадаємо, на Тернопільщині тривають інспекційні перевірки роботодавців. За одного неоформленого працівника можуть оштрафувати на 110 тис. грн.