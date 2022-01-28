Потрібні кошти на лікування Катрусі Пугало з Тернопільщини.

У дівчинки – первинний імунодефіцит, вроджена нейтропенія з SRP54-дефіцитом, що є рідкісною генетичною мутацією. Кістковий мозок Катрусі не виробляє достатньої кількості нейтрофілів, через що вона дуже часто і серйозно хворіє.

Катя потребує пожиттєвого введення ліків, які захищають організм від бактерій, грибків та вірусів.

Щодватижні дівчинка змушена лягати в онкогематологічне відділення, де їй протягом п’яти днів вводять рятівні ліки. Лише на один препарат для підняття нейтрофілів родина витрачає щомісяця 6500грн. А коли через відсутність імунітету у Каті трапляються ускладнення, то суми витрачені на її порятунок значно зростають.

Мама дівчинки вимушена завжди перебувати з нею у лікарні, тому можливості працювати в неї нема, родину забезпечує лише тато.

Міжнародний благодійний фонд “Живи” просить допомогти зібрати необхідну суму.

АТ КБ “Приватбанк”

IBAN UA353387830000026007055131582

ЄДРПОУ 43538969

МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу: благодійна допомога

Для переказів з-за кордону та по Україні –

https://next.privat24.ua/payments/form/{“token”:”e2c0d662-f340-4d89-84a2-54e7da9b1204″}

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804

Карта Приватбанку – 5169330520463859

Отримувач МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу:

благодійна допомога

Для власників карток Монобанк в розділі “Платіж за IBAN” потрібно ввести номер 353387830000026007055131582

та вказати суму благодійної пожертви.