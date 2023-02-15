Дівчинка з Тернопільщини стала чемпіонкою України з бальних танців. ФОТО

Юна танцюристка з Чорткова Аріна Скотецька стала чемпіонкою України з бальних танців.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

“Вихованці школи спортивного бального танцю «Flex Academy» (тренер Юрій Мотолько) вкотре представили наше місто на змаганнях із танців. 11 лютого у Львові команда дітей презентувала свої вміння на Національному Чемпіонаті України.

За результатами змагання Аріна Скотецька здобула перемогу та стала чемпіонкою України у категорії Juvenile 1 Solo Girl”.

Окрім того, чортків’яни показали ще такі результати:

Три пари фіналістів Чемпіонату України:

Дмитро Бельзецький – Владислава Пирка,

Олександр Пендзій – Вероніка Тимків,

Матвій Пахольчак – Аріна Скотецька.

Фіналістка Чемпіонату України, (Юніори 1 соло дівчата): Соломія Гуцал

Півфіналісти Чемпіонату України, 9 місце, (Юніори 2): Маркіян Стельмащук – Дарина Яковенко.