Діти загиблих захисників з Тернопільщини поїхали відпочивати в Угорщину

16 дітей загиблих українських героїв з Тернопільщини поїхали відпочивати до Угорщини.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд. За його словами, для дівчата і хлопці оздоровлюватимуться на курорті Балатонфельдвар озера Балатон.

Діти перебуватимуть в Угорщині протягом тижня. Для малечі передбачена насичена програма з екскурсіями та розвагами.

«Діти наших загиблих Героїв поїхали на оздоровлення за кордон. 16 юних жителів Тернопільщини вже зустрічає курорт Балатонфельдвар озера Балатон, яке є одним із наймальовничіших куточків Угорщини. Балатон – найбільше озеро в Угорщині і взагалі у Центральній Європі із незвичайним ландшафтом, унікальною, багатою йодом, найчистішою водою і особливим мікрокліматом. Впродовж тижня дітей очікує насичена програма, екскурсії, розваги, мандрівка до Будапешту».

Також відпочивальники з Тернопільщини зустрінуться із представниками Товариства української культури в Угорщині.