Діти військовополонених або зниклих безвісти захисників України можуть поїхати на відпочинок закордон. Такі поїздки організовує Західний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

– Одним із проектів, яким займається Координаційний штаб є «Люди майбутнього», – розповів під час брифінгу у ТОВА Андрій Панасюк, виконавчий директор Західного регіонального центру. – Це можливість для дітей зниклих безвісти та полонених відправитися на відпочинок. Зокрема, влітку цього року діти відпочивали у Чорногорії, Узбекистані, Туреччині. Зараз є можливість поїхати на відпочинок у Швейцарію. Цей проект триватиме і надалі. Ми продовжуємо шукати міжнародних партнерів, щоб таких поїздок було більше і кожна дитина могла відпочити.

Андрій Панасюк також повідомив, що останні два тижні команда Західного регіонального Центру проводили у Тернопільській області зустрічі з родинами та близькими захисників і захисниць України, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

– Під час зустрічей з родинами ми зібрали блок важливих питань та проблем з якими стикаються рідні захисників, – додав Андрій Панасюк. – Ці питання ми опрацюємо у нашому центрі у Львові і впродовж двох тижнів сім’ї отримають зворотній зв’язок і будуть поінформовані про результати розгляду проблем. Ми пам’ятаємо кожну сім’ю зниклого безвісти та полоненого, і зробимо все можливе, щоб вирішити їхні проблеми. Водночас наголошуємо, що часто стаються випадки коли шахраї звертаються з вимогою надати кошти за будь-яку інформацію про полоненого чи зниклого безвісти захисника або за якісь видумані послуги. Не було ще жодного випадку коли сім’я заплатила гроші і отримала чоловіка чи батька з полону або інформацію про нього. Це шахрайство. Про такі випадки ми просимо повідомляти нам і в Службу безпеки України або Нацполіцію. Кожен шахрай повинен бути покараний.

Західний регіональний центр працює у понеділок-п’ятницю з 10.00 до 16.00. Є гаряча лінія: 0 800 300 541. Сім’ї можуть звертатися за цим номером, щоб отримати юридичну та психологічну підтримку. Окрім цього, можуть надати нову інформацію про свого рідного, яка опрацьовується київськими аналітиками та є важливою для робочої групи Координаційного штабу.