«Миколай іде» – свято під такою назвою організували для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Хлопці і дівчата співали, танцювали і разом зустрічали святого Миколая.

Дванадцятирічна Анастасія писала лист до Миколая. Дівчинка каже: для неї головне – це перемога і мир.

«Моє бажання, щоб Україна нарешті перемогла ворогів, щоб нарешті запанував мир. Щоб наші воїни були живі і здорові, щоб були батьки і все було добре».

На святкування до малечі завітали представники служби у справах дітей, Нацполіції та військові.

«Щороку до дітей, які перебувають на базі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, приходять помічники Миколая. Так називаємо меценатів, благодійників, волонтерів та усіх, хто передає подарунки дітлахам від імені Святого. Наша малеча отримала смаколики та поділилася позитивними емоціями з усіма. Дякую дітям за виступи, а працівникам центру за наполегливу працю. Усім здійснення заповітних бажань», – зазначив начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд.