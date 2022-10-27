У Тернополі сьогодні “підняли на ноги” екстремі служби через інформацію про замінування. На щастя, вона не підтвердилася.

Сьогодні близько 11-ї години на номер “102” надійшло повідомлення про те, що на залізничному вокзалі, у приміщенні центрального універмагу та кількох навчальних закладах неподалік закладена вибухівка. Відразу після цього підняли по тривозі всі екстрені служби. З приміщень терміново евакуювали людей. Зокрема, дітей. Спеціалісти оперативно перевірили вказані споруди, але вибухівки там, на щастя, не знайшли.

“Дякую вчителям, які оперативно відвели дітей у безпечне місце, – зазначив з цього приводу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. – Ми живемо у воєнний час, подібні повідомлення отримуємо не вперше. Усі служби знають, як діяти. Прошу не панікувати, не публікувати припущень та здогадок. Одна з цілей ворога – посіяти паніку. Ми не піддаємось!”.

Водночас міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців міста повідомляти про підозрілих осіб чи незнайомі предмети у поліцію.