Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко закликав вирішувати питання московського патріархату згідно з законом.

Він нагадав жителям області про ухвалений парламентом закон «Про колаборацію», згідно якому всі, хто співпрацює з країною-агресором, нестимуть за це кримінальну відповідальність.

— Якщо є факти українофобії від так званих священників московського патріархату — повідомляйте про це. Звертайтеся в поліцію і ми, звісно, будемо на такі факти жорстко реагувати. Однак друзі, треба діяти завжди в межах закону і не проявляти самодіяльності, — каже Михайло Головко.

Очільник обласної ради додав, що всі громади, які мають бажання перейти від УПЦ Московського патріархату, можуть зробити це згідно закону.

— Зараз три громади в області вже це зробили. Інші теж в процесі формування. Більше того, у Верховній раді депутаткою від партії «ВО Свобода» Оксаною Савчук зареєстровано законопроект, який передбачає заборону УПЦ Московського патріархату в Україні, — повідомив Михайло Головко. — Я сподіваюся, що Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект й це питання буде вирішено раз і назавжди. Не потрібно нагнітати і накручувати ситуацію. Діємо в межах закону. Спокійно все це оформлюємо, а ми зі своєї сторони будемо допомагати.