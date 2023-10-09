У Тернопільському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» – новий директор. Вакантну посаду обійняла заслужений вчитель України Галина Кізілова.

Конкурс на посаду директора у цьому навчальному закладі у міській раді оголосили у серпні. Документи подали четверо претендентів: Галина Кізілова, Олег Попович, Андрій Ручаковський, Володимир Якимчук. На першому засіданні конкурсної комісії, яке відбулося 7 вересня, усіх претендентів допустили до участі в конкурсі. Конкурсний відбір пройшов 26 вересня. Один із учасників, Олег Попович, не з’явися на конкурс. Решта учасників презентували свої перспективні плани розвитку закладу, пройшли тестові завдання та озвучили вирішення ситуаційного завдання. За результатами оцінювання Галина Кізілова набрала найбільшу кількість балів – 121, і її одноголосно визнали переможцем конкурсу.

Галина Кізілова має 26 років педагогічного стажу. Вона навчалася у тернопільській четвертій школі і після отримання вищої освіти повернулася до рідної школи на роботу.

– Ще підчас навчання в університеті я працювала в четвертій школі, – розповіла Галина Олександрівна. – Загальний мій педагогічний стаж 26 років. Це було моїм єдиним місцем роботи. Завдячую цій школі своїм професійним зростанням та підтримкою. Це зразок того, як керівництво може сприяти розвитку, підтримувати, заохочувати і допомагати самореалізації працівників. Багатьма уміннями, навичками, досягненнями я завдячую керівництву четвертої школи.

На попередньому місці роботи Галина Кізілова викладала англійську мову, образотворче мистецтво, художню культуру, інтегрований курс «Мистецтво», вела художній та театральний гуртки. У 2015 році вона стала переможницею всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Образотворче мистецтво», а у 2016 – «Заслуженим вчителем України». Після багатьох років вчителювання вирішила реалізувати себе і в ролі керівника.

– Я завжди уважно ставилася до знаків долі, і коли дізналася про таку можливість, то обдумала, як перспективи, так і труднощі, – зауважує Галина Кізілова. – Найбільше, що спонукало мене до кроку на цю посаду – ґрунтовна підтримка тих людей, чия думка для мене є авторитетною і важливою. На новому робочому місці я лише декілька днів і найперше хочу ближче познайомитися з колективом. Втім, вже ці перші дні показали наскільки хороші, грамотні спеціалісти тут є. Я приємно вражена організацією спілкування і взаємодією між різними ланками освітнього процесу: тими, хто керує, делегує, спрямовує повноваження. Планую ще поспілкуватися окремо по кафедрах з вчителями та провести масштабний колективний захід для кращого ознайомлення. Поточні питання з приводу юридичних аспектів, переоформлення документів, вирішення господарських питань вже допомогли заглибитися в ситуацію в школі. Хочу зробити все можливе, щоб покращити її, як з матеріальної точки зору, так і з точки зору методичної роботи. Як на мене школа потребує того, щоб про неї більше дізналися в місті.

Дев’ята школа є економічним ліцеєм. В умовах реорганізації освітніх закладів Галина Кізілова планує зберегти та підсилити цей статус.

– Економічний профіль закладу вважаю актуальним і потрібним, і буду його розвивати, – додає директор школи. – У перспективному плані розвитку закладу вказано, що ми реагуємо на потреби суспільства. Однією з таких потреб зараз є володіння іноземною мовою, тому планую посилити цю складову тому, що бачу запити і від батьків і від дітей. Мова не йде про конкуренцію зі спеціалізованими школами, а про посилення допрофільної підготовки, щоб учні впевнено могли далі продовжити навчання. Вважаю, що знання англійської мови є на часі.

За вимогою законодавства у ліцеї має бути три профілі. Тому окрім економічного та іноземної філології новий директор планує відкрити ще один профіль. Учням та батькам запропонували пройти опитування де серед різних питань щодо стану викладання предметів, задоволеності освітнім середовищем є й варіанти третього профілю. За результатами опитування й оберуть третій освітній напрямок для ліцею.