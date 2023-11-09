Державну субвенцію у сумі 18,1 мільйона гривень отримала Тернопільська область. Ці кошти призначені для родин учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло.

Як повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, компенсацію на придбання помешкання, серед тих, хто перебуває на квартирному обліку у тергромадах, отримають дев’ять сімей. 7 349 130 гривень призначено для п’яти сімей учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані як ВПО у Тернопільській міській громаді. Ще 10 846 243 гривні – для чотирьох сімей учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб: дві сім’ї у Тернопільській міській громаді та по одній сім’ї у Теребовлянській міській громаді – 1 сім’я і Нараївській селищній територіальній громаді. Зазначені кошти вже зараховано на спеціальні рахунки ощадного банку всіх заявників.