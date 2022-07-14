Десятки мільйонів: у скільки обійдеться ремонт сховищ у тернопільських школах

З бюджету Тернопільської громади виділили 24 млн. грн на ремонт сховищ у школах.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. За його словами, батькам учнів здавати кошти не потрібно.

У тернопільських школах вже обстежили укриття. Деякі з них відремонтують до початку навчального року.

«У Тернополі завершила роботу комісія з обстеження навчальних закладів. Усі навчальні заклади обстежені, у всіх визначено, де необхідно зробити додаткові ремонтні роботи, щоб укриття були повністю готові приймати школярів, а також працівників школи. З бюджету міста виділено 24,5 млн. грн., це кошти, які підуть на ремонти укриттів у наших навчальних закладах, батькам здавати кошти на потрібно. Зараз завдання директорів – якомога швидше зробити необхідну кошторисну документацію, зробити ремонті роботи. 20 серпня комісія ще раз перевірить школи, щоб діти мали можливість з 1 вересня піти навчатися», – повідомив Сергій Надал.

Додамо, батьки матимуть право вибору щодо форми навчання дітей. Школи працюватимуть в очному режимі, втім, буде можливість за бажанням навчатися дистанційно.