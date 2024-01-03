Десять днів боролися за життя: чоловік, якого побили підлітки, помер у реанімації

Майже десять днів боролися медики за життя чоловіка, якого побили підлітки. Проте врятувати його життя не вдалося.

Тернополянин 1997 року народження 2 січня помер в реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, що потерпілого без свідомості з переохолодженням важкого ступеня та численними тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги 23 грудня близько 8:30.

Працівники кримінальної поліції встановили, що до злочину причетні сімнадцятирічні хлопець та дівчина – жителі Чортківського району.

Неповнолітніх взяли під варту без права внесення застави та оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб) та частини 1 статті 135 (залишення в небезпеці) ККУ.