Десять афоризмів по війну з коментарями

1.”Якщо б усі воювали лише за свої переконання, воєн не було б” (Лев Толстой. “Війна і мир”)

Цікаво, чи міг знати російський граф, скільки кремль платитиме іноземним найманцям? І яку автівку так палко бажатиме купити російська матуся за гроші, отримані за загибель сина в Україні?

2.”А бога немає?” – “Ні, друже. Звичайно, немає. Якщо б він був, то хіба допустив би те, що я бачив на власні очі?” (Ернест Хемінгуей.”За ким б’є дзвін”)

А хтось інший стверджує, що в окопах атеїстів немає. Ще хтось усміхнеться і махне рукою, мовляв, не варто сперечатися про те, що неможливо довести. Предмет вічних дискусій.

3.”Війна — варварство, коли нападають на мирного сусіда, але це і святий обов’язок, коли захищають батьківщину”. (Гі Де Мопассан).)

А мосьє Maupassant, виявляється, знався не лише на амурних справах. А що б він сказав про країну, яка називає вторгнення на територію сусіда “священной войной”?

4.”З усіх жахливо-божевільних явищ минулого війна, без сумніву, є найбільш божевільним” (Герберт Уеллс. “В дні комети”)

Якби Уеллсу довелося воскреснути і знову побувати в Кремлі, то чи назвав би він його нинішнього господаря “кремлівським мрійником”, як колись Ульянова (Леніна)? Чи таки “божевільним”?

5.”Коли спалахує війна, , люди зазвичай кажуть: “Ну, це не може тривати довго, надто вже це все по-дурному. І справді, війна – це дурна справа, що втім, зовсім не заважає їй тривати довго”. (Альбер Камю. “Чума”)

Напевно, тому, що розпочинають її не надто мудрі люди. Хоча і з “мудрими” залисинами на голові.

6. ” Якби люди залишилися жити в раю, то вони зігнили б. Людство стало тим, ким воно є, завдяки боротьбі. Війна – природна і буденна справа. Вона триває завжди і всюди.У неї немає початку, немає кінця. Війна – це саме життя. Війна – це відправна точка”. (Адольф Гітлер. “Mein Kampf”)

Цікаво, чому Путін досі звинувачує Гітлера і нацизм? Росія ж робить точнісінько – починаючи з Середньовіччя…

7. “Кожен, хто хоча б раз заглянув у скляніючі очі солдата, який вмирає на полі бою, добре подумає, перш ніж почати війну” (Отто фон Бісмарк)

А чи має чим думати той, хто віртуально міг би заглянути в очі майже 300 тис. свої загиблих?

8 “Війна – це біда і злочин, які вміщують в собі всі інші біди й злочини” (Вольтер)

Той, хто вірить , що все “обобщится”, “сотрется” і “устаканится”, помиляється – відповідати доведеться за кожен злочин. А ще явище може бути і гротескним – коли бачиш, як тягнуть із захоплених помешкань унітази…

9. “Ми виправдовуємо необхідністю все, що самі робимо. Коли ми бомбардуємо ворожі міста – це стратегічна необхідність, а коли бомбардують наші міста – це мерзенний злочин” (Еріх Марія Ремарк , “Час жити і час помирати)

З Кримським мостом – точнісінько так само.

10. “Історія вчить, що війни починаються тоді, коли уряди вважають , що ціна агресії низька” (Рональд Рейган)

Звичайно, адже планувалося взяти Київ за три дні, а там – привезені в обозі розцяцьковані мундири і – “парад победы” на Хрещатику. Хто ж у будівлі генштабу на вулиці Знаменка у Москві думав, що доведеться загрузнути надовго?