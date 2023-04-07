Зимова погода у квітні продовжує завдавати клопотів.
Вчора через негоду у Тернополі під вагою намерзлого льоду ламалися дерева та великі гілки. Вони падали на тротуари, дороги та припарковані авто.
Фото наслідків опублікували у патрульній поліції.
“Будьте уважні та обережні. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР.
Водії, на час негоди рекомендуємо не ставити свої автомобілі під деревами”, – звернулися до тернополян патрульні.
Патрульні спільно з оперативними службами продовжують надавати допомогу усім, хто цього потребує.