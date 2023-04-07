Зимова погода у квітні продовжує завдавати клопотів.

Вчора через негоду у Тернополі під вагою намерзлого льоду ламалися дерева та великі гілки. Вони падали на тротуари, дороги та припарковані авто.

Фото наслідків опублікували у патрульній поліції.

“Будьте уважні та обережні. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР.

Водії, на час негоди рекомендуємо не ставити свої автомобілі під деревами”, – звернулися до тернополян патрульні.

Патрульні спільно з оперативними службами продовжують надавати допомогу усім, хто цього потребує.