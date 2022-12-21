На сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за звернення, щодо повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври 18-19 століття до державної власності та розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ МП.

Звернення адресоване до прем’єр-міністра України, голів Верховної Ради та СБУ і до генерального прокурора України. За звернення проголосували 49 депутатів із 50 зареєстрованих, повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, в духовній семінарії УПЦ (МП) на Тернопільщині Служба безпеки знайшла антиукраїнські матеріали.