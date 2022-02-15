Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до вищого керівництва держави щодо відсічі московській агресії. Це одне із звернень, яке вони прийняли на другому пленарному засіданні четвертої сесії, яка відбулася 15 лютого.

Першим розглянули і обговорили проект рішення «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., народних депутатів України обласних рад України, громадян України щодо відсічі московській агресії».

– У зверненні йдеться про наш неухильний проєвропейський, північно-атлантичний напрямок розвитку нашої держави, – зауважив Михайло Головко, голова облради. – Ми не будемо підігрувати Москві і не сідатимемо за жодні перемовини, не будемо виконувати капітуляційні, зрадницькі «Мінські домовленості». Ми закликаємо патріотичні сили об’єднатися, щоб разом протистояти загрозам і викликам, сформувати Ставку Верховного Головнокомандувача, провести відповідні мобілізаційні заходи, ухвалити ряд законопроектів щодо фінансування збройних сил, військово-промислового комплексу, ухвалення закону про зброю та боєприпаси, фінансування тероборони тощо. Також ухвалити такі податки, як військовий збір з олігархів, бо потрібно фінансувати нашу армію. Треба не закон про олігархів приймати, а потрібно змушувати олігархів платити податки, а не вивозити кошти в офшори, негайно ухвалити закон про колаборацію. У тексті йдеться про те, щоб негайно всі народні депутати повернулися з-за кордону. Якщо вони цього не зроблять до 20 лютого, це буде вважатися зрадою національним інтересам та України, і вимагати позбавлення їх мандатів. Те саме стосується і тих олігархів, які на чартерах повтікали. У зверненні ми висловлюємо подяку Великобританії, США, Польщі, Туреччині, Литві, Латвії, Естонії за постійну підтримку і допомогу, і вимагаємо ухвалення з ними двосторонніх військових угод, які дають право нам співпрацювати і захищати нашу державу.

У документі ще йдеться про необхідність внести зміни до Державного бюджету України в частині збільшення фінансування потреб Збройних сил України; наповнити стратегічні запаси харчового, речового, медичного, бойового та інших видів забезпечення; забезпечити фінансування державного оборонного замовлення.

Михайло Головко також закликав народних депутатів України від Тернопільщини не голосувати за ратифікацію «Мінських домовленостей» та за зміни до Конституції України щодо «особливого статусу» Донбасу.

Запропонований проект рішення підтримали 42 депутати облради.