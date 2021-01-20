Четверте пленарне засідання першої сесії Тернопільської обласної ради відбудеться 21 січня о 10.00. Розпорядження про проведення засідання голова обласної ради Михайло Головко підписав 19 січня.

Причиною скликання сесії стало звернення уповноважених представників депутатських фракцій. 18 січня за їх участі відбулася робоча нарада, під час якої прийняли рішення провести четверте пленарне засідання першої сесії обласної ради. А 19 січня на засіданні погоджувальної ради обговорили порядок денний та організаційні питання проведення сесії.

У підписаному розпоряджені зазначено, що на порядок денний винесуть два питання: «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з недопущення підвищення ціни на газ для населення» та «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення продовження локдауну в Україні та неправомірного обмеження права на працю».

На попередньому засіданні, 23 грудня, депутати облради розглянули і затвердили майже три десятки питань. Найголовнішим із них було прийняття обласного бюджету на 2021 рік.