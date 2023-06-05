Двадцять шоста сесія Тернопільської міської ради відбудеться дев’ятого червня. Розпочнеться пленарне засідання о 10.00 у режимі відеоконференції. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

До орієнтовного порядку денного внесено більше двадцяти питань, які стосуються життєдіяльності міста. Серед іншого, депутатам запропонують внести зміни до деяких міських програм та до бюджету громади на 2023 рік. Розглянуть також проект рішення «Про встановлення ставок плати за землю та податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для суб’єктів господарської діяльності, майно яких знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Тернопільської міської територіальної громади». Окрім цього, депутати звернуться до вищих керівних органів держави щодо належного фінансування інклюзивної освіти та обговорять питання про реорганізацію закладів освіти.

Начальник управління стратегічного розвитку Юрій Дейнека доповість про виконання у 2022 році «Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року». На розгляд депутатів винесені також питання «Про внесення змін в Порядок проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади» та «Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова, вул. М. Грушевського, межі парку ім. Т. Шевченка та набережної Тернопільського ставу (мікрорайон «Історичний центр» житлового району «Центральний») в м.Тернополі».

Запропонують депутатам затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Тернопіль (південно-центральний напрямок міста Тернополя) і технічні документації з нормативної грошової оцінки земель Тернопільської міської територіальної громади (с. Городище, с. Носівці).