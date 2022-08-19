Позачергова сімнадцята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 22 серпня. Відповідне розпорядження видав міський голова Сергій Надал 19 серпня. Засідання пройде в режимі відеоконференції. Початок о 10.00.

До орієнтовного порядку денного позачергової сесії внесено 25 питань. Розпочнуть засідання із розгляду проекту рішення про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. У документі вказано, що за вагомий особистий вклад у становлення української державності та особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, заслуги перед містом депутати присвоять ряду тернополян звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Деяких жителів також нагородять відзнакою Тернопільської міської ради за активну громадянську позицію, волонтерську діяльність по наданню допомоги Збройним Силам України.

Планують на сесії затвердити Реєстр назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади. На розгляд сесії також винесено три проекти рішень про затвердження містобудівної документації. Це детальний план території, обмеженої вулицями Бережанська, Лучаківського, Будного, межа міста Тернополя – мікрорайони «Тролейбусна», «Психлікарня» житлового району «Дружба» та два генеральні плани сіл Городище і Носівці. Ще депутати заслухають інформацію про виконання бюджету громади за перше півріччя 2022 року.

Під час сесії заплановано внести зміни до комплексної програми «Здоров’я громади» на 2022–2024 роки», до «Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки» та до рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок переміщення транспортних засобів для забезпечення безперешкодного функціонування транспортної інфраструктури Тернополя». Також депутати розглянуть ряд господарських питань.